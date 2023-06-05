Умер рязанский актер Андрей Торхов

Умер рязанский актер Андрей Торхов. Об этом сообщили в группе Рязанского театра на Соборной.

Андрей Торхов работал в театре имени Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Цвиллинга, Рязанском театре драмы и в Рязанской областной филармонии. На службу в Рязанский театр на Соборной заслуженный артист России поступил в 2011 году.

Также Андрей Торхов снимался в кино. Среди работ актера — роли в сериалах «Раскол», «След», «Подросток», «Куприн.Поединок» и другие.

Андрею Торхову было 67 лет. День памяти актера состоится 17 июня в 12:00 в Театре юного зрителя.