Украина перешла к наступлению на некоторых направлениях

Украина переходит к наступлению на некоторых направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минобороны страны Анну Маляр.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — цитируют журналисты украинскую чиновницу.

Она сообщает, что эпицентром боевых действий остается бахмутское направление.

Однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в написал на своей странице в Twitter, что «глобального наступления еще нет».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ выставили наблюдательные посты в Артемовске.