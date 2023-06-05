Сборная Рязанского приборного завода заняла первое место на Спартакиаде в Рязани

Спортсмены Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняли участие в VII городской межнациональной Спартакиаде «Дружим народами» и завоевали золото в общекомандном зачете.

В рамках городской межнациональной Спартакиады состоялись лично-командные соревнования по комплексу ГТО. Спортсмены сдавали нормативы, в том числе: прыжки в длину, наклоны вперед, подтягивание, бег, где победитель определялся в каждой возрастной группе.

Первые места среди мужчин — у начальника технологического бюро Игоря Плаксина и руководителя группы Александра Гавердовского.

Победителями среди женщин стали сразу четыре представительницы АО «ГРПЗ»: инженер-технолог Ирина Фролова, ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова, инженер-конструктор Ирина Моргунова, контролер РЭАиП Наталья Мисюрева.

На вторую ступень пьедестала почета в личном зачете взошли: инженер-конструктор Арина Гавриленко, главный специалист Лилия Лазарева, ведущий экономист по планированию Наталья Шамина.

Бронзу завоевала инженер по нормированию труда Наталья Казакова.

По мнению одной из медалисток Спартакиады Ирины Моргуновой, соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья.

«Я получил огромный заряд бодрости и прекрасного настроения от общей дружеской теплой атмосферы. Спортсмены от чистого сердца старались поддерживать друг друга, а в ряде случаев, где это требовалось, оказывали помощь, невзирая на принадлежность к какой — либо национальной команде. Особо хочется отметить отличную организацию спортивного мероприятия со стороны нашего завода», — поделился своими впечатлениями победитель Игорь Плаксин.

По итогам соревнований в общем командном зачете сборная АО «ГРПЗ» заняла первое место.

Спартакиада «Дружим народами» организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. За награды боролись десять команд — представители национальных общественных объединений, организаций и землячеств Рязани.