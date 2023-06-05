Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Николая Ткачева

Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Николая Ткачева. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 2 июня. Он пропал в Москве, однако он может находиться в Рязани или Рязанской области.

Приметы: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Он был одет в бежевую куртку, синюю футболку, синие джинсы, черные ботинки. При себе у него была камуфлированная сумка.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Николая Ткачева, просят сообщать по телефонам: +7 (800)700-54-52 или 112.