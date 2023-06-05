РНПК сдала на переработку более 8,7 тонн шин

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в «Роснефть») собрали старые шины для дальнейшей передачи на утилизацию — механическое дробление для повторного использования. Выброшенные шины были собраны с территории дороги от Ряжского шоссе до деревни Турлатово. Также старые покрышки привезли и сдали работники предприятия и жители города. Всего они собрали более 50 кубометров отходов весом 8,7 тонн.

Акция прошла в рамках Дня Эколога.

Известно, что отработанные автомобильные шины относятся к IV классу опасности. Из-за того, что срок их разложения в естественных условиях — свыше 100 лет, по закону они подлежат утилизации. Кроме того, сжигать шины — вредно для самой природы, поскольку в окружающую среду попадают сера, фуран, бензопирен, диоксины и канцерогенные соединения, вредные для здоровья человека. Полученную при дроблении крошку добавляют в резиновые смеси — из этого получаются дорожные покрытия, кровельные и гидроизоляционные материалы, промышленные сорбенты.

В НК «Роснефть» забота об экологии является важной частью корпоративной культуры и социальной политики. В компании проводят ряд программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Так, Рязанская нефтеперерабатывающая компания каждый год организует раздельный сбор отходов для дальнейшей утилизации. На заводе создали систему сбора и передачи отработанной бумаги, пластиковых отходов, стекла, полиэтилена, бетонных и железобетонных изделий, металлолома. По итогам 2022 года предприятие отправило для переработки 34 тонны макулатуры и более 25 тонн полиэтилена. Также на заводе ввели электронный документооборот для рационального использования офисной бумаги.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая высокооктановый Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.