Жители Рязанского района пожаловались на канализационные воды, которые затопили их участки
Жители Новоселок в Рязанском районе пожаловались на канализационные воды, которые затопили их участки. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсетях 4 июня.
«Сломались насосы для откачки канализации, в пятницу вызывали „Водоканал“, развели руками и уехали… сказали ждать до понедельника. При этом участок тонет в канализационных водах. Все, что было посажено, уже не спасти. Звонить повторно в „Водоканал“ бесполезно… их директор прячется и не выходит на связь», — говорится в сообщении.