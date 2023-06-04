ВСУ начали атаку с танками в Запорожской области

ВСУ начали атаку с танками в Запорожской области. Об этом 4 июня сообщает URA.RU со ссылкой на военкоров.

Отмечается, что боевая группа Вооруженных Сил Украины, состоящая из 10 танков и другой бронетехники, направилась в наступление в районе времьевского выступа.

«Ночью противник осуществил разминирование в районе времьевского выступа, после чего началась атака трех бронегрупп из танков и бронемашин. Враг двигался по трем направлениям в серой зоне, проникнув на наши передовые позиции и вклинившись на расстояние 250-300 метров в районе Новодаровки», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что запросило официальную информацию в Минобороны.