В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту. Об этом 4 июня сообщает сайт правительства.
«В связи с возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников возникла необходимость расширения площадей пункта», — говорится в сообщении.
В помещении в здании бывшего училища связи на улице Каширина, № 1 уже ведется ремонт. Пункт займет этаж целиком.
«Все спроектировано с учетом опыта, который есть сейчас, и того, чего не хватает для обеспечения комфортной работы на всех этапах. Предусмотрено абсолютно все: от отдельных комнат для специалистов, размещения потенциальных служащих до небольшого спортзала, — отметил губернатор Павел Малков.
Ранее глава региона заявлял о росте желающих заключить контракт в три раза.