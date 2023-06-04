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В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту

В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту. Об этом 4 июня сообщает сайт правительства.

«В связи с возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников возникла необходимость расширения площадей пункта», — говорится в сообщении.

В помещении в здании бывшего училища связи на улице Каширина, № 1 уже ведется ремонт. Пункт займет этаж целиком.

«Все спроектировано с учетом опыта, который есть сейчас, и того, чего не хватает для обеспечения комфортной работы на всех этапах. Предусмотрено абсолютно все: от отдельных комнат для специалистов, размещения потенциальных служащих до небольшого спортзала, — отметил губернатор Павел Малков.

Ранее глава региона заявлял о росте желающих заключить контракт в три раза.