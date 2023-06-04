В правительстве не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки
В правительстве не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки — поддельных изображений и видео, созданных искусственным интеллектом.
ТАСС ссылается на отзыв кабмина. Согласно выводу кабинета министров, в документе не учтено, что такие материалы обладают достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению.
Речь про создание контента, содержащего сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения.