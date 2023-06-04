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В Кремле заявили об отсутствии альтернативы доведению спецоперации до конца

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна довести «свое дело до конца», поскольку у нее «нет другой альтернативы». Так он прокомментировал обстрелы Белгородской области со стороны Украины в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1» 4 июня.

По его словам, страны Запада игнорировали подобную ситуацию на Донбассе еще до начала специальной военной операции.

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал Песков.

На вопрос о том, как продолжать свое дело, когда Украина усиливается за счет западного вооружения, пресс-секретарь заявил, что поставки стран НАТО приведут к «очередному витку в спирали нагнетания напряженности».

«Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело», — заключил пресс-секретарь.