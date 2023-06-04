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В центре Рязани перекрыли движение из-за полумарафона
На время соревнований изменилось движение городского транспорта

В центре Рязани перекрыли движение из-за легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2023».

Как сообщает сайт горадминистрации, закрыто движение транспорта с 6:00 до 13:00 по Соборной площади и улице Петрова.

Также временно перекрыто движение с 8.00 до 13.00 по маршруту прохождения участников забега: Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — улице Свободы — пл. Свободы — улице Грибоедова от пересечения с улице Свободы до Кремлевского Вала и улице Рыбацкой.

Городской транспорт проследует:

I. Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 6.00 до 13.00 4 мая в связи с закрытием движения транспорта по Соборной площади:

— троллейбусы маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» следует по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении).

II. Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 8.00 до 13.00 по маршруту полумарафона: ул. Кремлевский Вал, проезд Речников, Окское шоссе, оз. Ореховое, Окское шоссе, ул. Свободы, пл. Свободы, ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал и ул. Рыбацкой:

— троллейбусы маршрутов №№ 3, 10 от остановочного пункта «Библиотека им. Горького» следуют по улицам Ленина, Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Ленина, далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута № 41М2 на участке пути между остановками «Кальная ул., д. 7» и «Детский Мир» следуют по улицам Кальной, Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрутов №№ 46М2, 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «Рязанский государственный университет» и «Кальная ул., д. 7» следуют по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.