Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО. Об этом 4 июня сообщает РЕН ТВ.

Чиновник отметил, что договорился с турецким президентом Реджепом Эрдоганом о проведении встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12 июня.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не согласна на членство Швеции в НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический союз в мае 2022 года. Вначале Турция заблокировала старт переговоров из-за поддержки терроризма в европейских странах, но после переговоров одобрила их вступление. 4 апреля Финляндия вступила в НАТО.