Появилось видео пожаров в рязанском поселке Соколовка
Появилось видео пожаров рязанском поселке Соколовка. Кадры в редакцию прислали очевидцы.
Они рассказали, что наблюдали за пожарами поздним вечером в субботу, 3 июня. Рязанцы насчитали пять очагов. По их мнению, тушить пожары мешал сильный ветер.
Ранее сообщалось, что напротив микрорайона Олимпийский городок произошло несколько пожаров. В управлении МЧС сообщили, что выезжали на тушение мусора. В соцсетях прошла информация о том, что горели дачи.
Официальная информация уточняется.