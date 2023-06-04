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Появилось видео пожаров в рязанском поселке Соколовка

Появилось видео пожаров рязанском поселке Соколовка. Кадры в редакцию прислали очевидцы.

Они рассказали, что наблюдали за пожарами поздним вечером в субботу, 3 июня. Рязанцы насчитали пять очагов. По их мнению, тушить пожары мешал сильный ветер.

Ранее сообщалось, что напротив микрорайона Олимпийский городок произошло несколько пожаров. В управлении МЧС сообщили, что выезжали на тушение мусора. В соцсетях прошла информация о том, что горели дачи.

Официальная информация уточняется.