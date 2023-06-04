Посещение Ряжского зоопарка стало платным
Администрация в соцсетях назвала эту меру вынужденной.
Посещение Ряжского зоопарка стало платным. Администрация в соцсетях назвала эту меру вынужденной.
Подписчикам рассказали, что учреждению необходимо приобретать корма для животных, оплачивать электричество и газ, а также выплачивать заработную плату сотрудникам.
Стоимость входного билета со 2 июня составила:
Дети до 3-х лет — бесплатно.
С 3-х до 14-ти лет — 100 рублей.
С 14-ти лет и старше — 200 рублей.