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Посещение Ряжского зоопарка стало платным
Администрация в соцсетях назвала эту меру вынужденной.

Посещение Ряжского зоопарка стало платным. Администрация в соцсетях назвала эту меру вынужденной.

Подписчикам рассказали, что учреждению необходимо приобретать корма для животных, оплачивать электричество и газ, а также выплачивать заработную плату сотрудникам.

Стоимость входного билета со 2 июня составила:

Дети до 3-х лет — бесплатно.

С 3-х до 14-ти лет — 100 рублей.

С 14-ти лет и старше — 200 рублей.