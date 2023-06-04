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Песков: Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Президент России Владимир Путин в день атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, в том числе по телефону. Об этом 4 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«[Путин] получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов — Москвы и Подмосковья. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что затем президент дал соответствующие указания как Верховный главнокомандующий.