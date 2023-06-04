Крым атаковали девять беспилотников

В Крыму сбили девять беспилотников в ночь на воскресенье, 4 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Пять беспилотников сбили, четыре — нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.

На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее была информация об одном сбитом беспилотнике в Джанкое.