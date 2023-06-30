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WSJ: украинские войска не приблизились к российским укреплениям

В ходе наступления украинские войска даже не приблизились к российским укреплениям. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Журналисты поговорили с бойцами ВСУ.

«Войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта», — указано в публикации.

Однозначно сказать, о каком участке фронта идет речь, нельзя, однако в материале упоминается Запорожская область и район у села Ровнополь в ДНР.

Помимо этого, как пишет издание, украинское командование больше не посылает в атаку крупные подразделения пехоты и западные танки. Вместо этого оно решило сделать ставку на точечные удары.