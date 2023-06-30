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ВСУ потеряли около 700 человек у Кременной за десять дней

ВСУ потеряли около 700 человек у Кременной за десять дней. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки „О“ Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен», — сообщил собеседник.

По словам источника, самыми горячими точками стали окрестности села Торское и Серебрянского лесничества.

Изначально украинские войска пытались атаковать позиции ВС России, но российские военные перехватили инициативу.