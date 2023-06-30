В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного

В Якутии девятиклассница утонула во время празднования выпускного. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Выпускники школы № 10 Якутска поехали отмечать выпускной в экопарк возле села Техтюр. Как рассказали в учебном заведении, поездку организовали родители. Также в качестве гостьи пригласили классного руководителя. Сняли несколько домиков.

По словам очевидцев, когда подростки пошли в бассейн, родители и учительница остались в ресторане, где проходил банкет. Внезапно 15-летняя девочка потеряла в воде сознание. Ее вытащили из бассейна. Вызвали «скорую». Другие выпускники начали плакать. Родители девятиклассницы пытались самостоятельно откачать дочь, она пришла в сознание, но ненадолго. Девочка умерла.

По словам представителей экопарка, у погибшей якобы случился инсульт, а у приехавших медиков не было оборудования для реанимации. Прокуратура начала проверку.