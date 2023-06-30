В субботу в Рязанской области ожидаются туман, дождь и до +25 градусов

В субботу, 1 июля, в Рязанской области ожидаются туман, дождь и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем ожидается дождь, местами небольшой.

В отдельных районах пройдет гроза. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду, днем, 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +9, +14 градусов, днем +20, +25 градусов.