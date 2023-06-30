В Ряжске остановили пьяного водителя

В Ряжске остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Ряжске на улице Свободы. Сотрудники Госавтоинспекции решили остановить ВАЗ для проверки документов. При общении с 24-летним водителем инспекторы обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,867 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские составили на мужчину административный протокол и отстранили его от управления транспортом.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.