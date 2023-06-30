В рязанском Торговом городке появится экспозиция о прошлом, настоящем и будущем области за 66,6 миллиона рублей

В Торговом городке появится экспозиция о прошлом, настоящем и будущем региона за 66,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Музей истории молодежного движения выделил 66 млн 682 тысячи 577 рублей. В музее будет восемь тематических зон: промышленность, сельское хозяйство, строительство, культура, медицина, образование, макет Торгового городка, фотомеханика. В каждой из них будут представлены фотографии, мультимедийные видеоролики, аудиозаписи, текстовые сопровождения.

Авторы экспозиции хотят показать Рязанскую область, «как одно из исторически передовых регионов страны с уникальным историко-культурным наследием и высоким потенциалом к развитию внутреннего туризма».

Экспозиции будут располагаться на площади 181,4 кв.м. Формат их должен предполагать сеансовое, индивидуальное посещение, экскурсии и занятия с группами.

Работы планируют выполнить в течение 4,5 месяцев с даты заключения контракта.