В Рязани задержали мужчину за распространение наркотиков

В Рязани задержали мужчину за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сначала оперативники установили личность и маршруты передвижения 41-летнего рязанца, а после задержали его на Октябрьской улице. В автомобиле ВАЗ-21144, на которой ездил мужчина, обнаружили свертки с производным N-метилэфедрона.

По данным полиции, уроженец одной из стран СНГ по заданиям своего куратора организовывал закладки с наркотиками на территории Рязани и ряда районов области.

В дальнейшем оперативники обследовали участки местности в Рязани и Касимове, второго автомобиля, находившегося в пользовании задержанного, и квартиры, в которой он проживал. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято 38 граммов «синтетики».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.