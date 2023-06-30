В Рязани стартовали открытые встречи «Пора разобраться»

В Рязани стартовали открытые встречи «Пора разобраться», которые посвящены различным цифровым темам. Первая лекция прошла в четверг, 29 июня, в «Фотодоме». На ней обсудили криптовалюту.

Айтишник, инвестор и эксперт в криптовалютах Владимир Романов рассказал, что такое криптовалюта, блокчейн и майнинг, почему в криптовалюту активно инвестируют сейчас и с какими рисками может столкнуться будущий инвестор.

«Можно попасться на пирамиду, которая изначально нацелена на развал. Например, создается инфошум вокруг одной монеты с помощью рекламы у блогеров-миллиоников, которые призывают инвестировать вместе с ними. Как только она вырастает до определенного момента. Все схлопывается, средств нет, как и монеты. Необдуманное инвестирование тоже может привести к потере денег», — поделился эксперт.

Также Романов рассказал о вариантах быстрого и автоматического заработка на криптовалюте.

В конце лекции рязанцы задали вопросы. Одна из слушательниц уточнила, деньги стоит вкладывать в акции или криптовалюту. Романов отметил, что лучше использовать разные направления инвестирования, тем самым снижая риски. Еще один рязанец поинтересовался, как безопаснее хранить валюту. Эксперт посоветовал использовать холодные кошельки, приложение для безопасного хранения денег и управления криптой без постоянного подключения к интернету, и помощь друзей, которые будут держать в голове пароли для доступа к ним.

Также организаторы провели интерактив на запоминание информации и вручили презенты.

Следующая лекция будет посвящена рилзам в соцсетях, где спикер расскажет о том, что такое живой контент. Прийти и послушать может любой желающий бесплатно.