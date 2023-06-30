В Рязани силовики приехали с обысками в РГРЭС на улице Радищева

В Рязани силовики приехали с обысками в РГРЭС на улице Радищева. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Новая газета».

По информации издания, сотрудники ФСБ и УЭБиПК приехали в офис муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети» на улице Радищева.

«Новая газета» сообщает, что в учреждении проводятся обыски, в том числе в кабинете нового директора Дмитрия Чернухи.

В РГРЭС Чернуха работал с декабря 2022 года — сначала заместителем директора по общим вопросам. С 16 июня на него были возложены обязанности руководителя.

По данным портала «Вид сбоку», предприятие снимает для Чернухи квартиру за 55 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено в центре Рязани, а высокая стоимость объясняется местоположением квартиры, отделкой и наличием винотеки.

Дмитрий Чернуха сменил на посту руководителя МУП «РГРЭС» Марка Мороза, входящего в круг депутата Рязанской гордумы Романа Худякова.