В Оренбурге восьмилетняя девочка погибла после падения на нее перекрытия

В Оренбурге восьмилетняя девочка погибла после падения на нее перекрытия. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на региональное СУ СК России.

Трагедия произошла в четверг, 29 июня, около 21:30, около дома № 3 на проспекте Гагарина. Как уточнили в областной прокуратуре, это была одна из плит, закрывающих теплотрассу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проходят следственные действия, расследование продолжается. Его контролирует региональная прокуратура.