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В Кемеровской области 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

В Кемеровской области 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, это произошло в санатории «Магистраль» в городе Салаир. 24 июня туда заехали 282 ребенка.

Первые жалобы появились через два дня. Десятилетнего мальчика начало тошнить, родители забрали его домой. Через день симптомы проявились у восьмерых детей.

Медработник пытался справиться самостоятельно. Однако, когда 29 июня заболели 12 человек, вызвали «скорую». Детей доставили в больницу Гурьевска. У них выявили кишечную инфекцию неустановленной этиологии. Врачи изучают анализы детей. В ситуации разбирается полиция.