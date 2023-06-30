В Хабаровском крае на лесозаготовителя напал тигр

В Хабаровском крае на лесозаготовителя напал истощенный тигр. Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на управление охотничьего хозяйства региона.

Инцидент произошел в среду, 28 июня, в пяти километрах от поселка Золотой. Рабочий лесозаготовительной бригады получил легкие телесные повреждения. Не уточняется, как именно животное напало на пострадавшего.

Ранее в соцсетях появились сообщения о нападении тигра на лесозаготовителя. Очевидцы рассказали, что пострадавший работал на тракторе. Когда мужчина отошел от техники, на поляне появился тигр и схватил его за ногу. Другие рабочие лесозаготовительной бригады отогнали зверя, включив бензопилу.