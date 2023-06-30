В Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов

В Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Газета.ru».

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что для выпускников школ необходимо ввести обязательные консультации с психологом накануне и после экзаменов. По его мнению, экзамены ОГЭ и ЕГЭ доводят подростков до нервных срывов и попыток самоубийства, а консультации с психологом помогут избежать трагедий.

«Для решения этой острейшей проблемы, для спасения наших детей в самом прямом смысле этого слова необходимо срочно предпринимать решительные меры. Уверен, что исправить ситуацию можно за счет введения обязательного обследования школьников у психолога перед началом экзаменов. При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придет к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов — они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка. Да, возможно, это отодвинет некоторые жизненные планы, зато молодой человек останется жив и здоров. Более того, консультации со специалистами дети должны проходить после окончания экзаменов», — рассказал Нилов.

Ранее Нилов сообщил, что депутаты партии ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.