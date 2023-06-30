Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
18°
Сбт, 01
24°
Вск, 02
24°
ЦБ USD 87.03 1.41 30/06
ЦБ EUR 95.11 1.25 30/06
Нал. USD 86.01 / 87.7 30/06 10:15
Нал. EUR 93.41 / 87.7 30/06 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
3 140
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
2 649
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
5 316
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
10 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов

В Госдуме предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Газета.ru».

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что для выпускников школ необходимо ввести обязательные консультации с психологом накануне и после экзаменов. По его мнению, экзамены ОГЭ и ЕГЭ доводят подростков до нервных срывов и попыток самоубийства, а консультации с психологом помогут избежать трагедий.

«Для решения этой острейшей проблемы, для спасения наших детей в самом прямом смысле этого слова необходимо срочно предпринимать решительные меры. Уверен, что исправить ситуацию можно за счет введения обязательного обследования школьников у психолога перед началом экзаменов. При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придет к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов — они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка. Да, возможно, это отодвинет некоторые жизненные планы, зато молодой человек останется жив и здоров. Более того, консультации со специалистами дети должны проходить после окончания экзаменов», — рассказал Нилов.

Ранее Нилов сообщил, что депутаты партии ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.