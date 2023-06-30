В Госдепе ответили на вопрос о переброске американских войск на Украину

В Госдепе ответили на вопрос о переброске американских войск на Украину. Об этом сообщило издание LIFE .

«Подчеркиваю, что президент [США Джо Байден] четко дал понять, что войска США не будут переброшены на Украину», — сказал руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга.

Так он прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андреса Фога Расмуссена о том, что североатлантический альянс сможет непосредственно поучаствовать в украинском конфликте.