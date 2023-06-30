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Рязанские полицейские задержали мужчину, ранившего отверткой иностранца

Рязанские полицейские задержали мужчину, ранившего отверткой иностранца. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ночью в ОКБ госпитализировали 28-летнего гражданина одной из стран Закавказья. У него выявили множественные колото-резаные раны грудной клетки. Как выяснили оперативники, у потерпевшего на улице Интернациональной на почве ревности возник конфликт с 37-летним гражданином этого же государства. В результате злоумышленник несколько раз ударил его отверткой в туловище и скрылся.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Полицейские установили автомобиль, на котором ехал подозреваемый. Выяснилось, что он отправился в Москву. Оперативники выехали в столицу, задержали злоумышленника и доставили его в Рязань для проведения следственных действий.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.