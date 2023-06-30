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Рязанская ИК пыталась скрыть насилие осужденного к сотруднику колонии

Во время прокурорской проверки одного из исправительных учреждений УФСИН по Рязанской области, правоохранители выявили факт применения насилия со стороны осужденного к сотруднику колонии. Об этом 30 июня сообщает региональная прокуратура.

«Несмотря на очевидность совершения осужденным преступного деяния, данный факт в исправительном учреждении не зарегистрирован, материалы в следственный орган не направлены, проверка по данному факту не проведена», — пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры направили материалы дела в следком, где возбудили в отношении осужденного уголовное дело по часть 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

В ближайшее время начнется рассмотрение дела.