Руководителя рязанского предприятия подозревают в сокрытии 40 миллионов рублей от налоговой

Руководителя рязанского предприятия подозревают в сокрытии 40 миллионов рублей от налоговой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, с ноября 2022 года по май 2023 года генеральный директор металлургического предприятия осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 40 млн рублей. Отмечается, что мужчина знал о наличии задолженности по налогам.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводится проверка.