Россиян предупредили о возможном повышении цен на мобильную связь

В России могут вырасти тарифы на мобильную связь. Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на источники в Минцифры.

По информации источника, крупнейшие российские операторы связи выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. В материале указано, что это необходимо для модернизации сетей для их стабильной работы.

«Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей», — пишет газета со ссылкой на источник в Минцифры.