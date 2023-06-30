Полиция опубликовала фотографии с места аварии в Кадомском районе
Полиция опубликовала фотографии с места аварии в Кадомском районе. Снимки появились на сайте регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 29 июня, примерно в 7:30, на втором километре трассы «Кадом — Енкаево — Ермишь».
По предварительной информации, 26-летний житель деревни Сумерки на автомобиле ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
В результате аварии пострадали водитель ВАЗ и его пассажиры в возрасте 28, 23 и 22 лет. Их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.