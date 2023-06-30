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Недалеко от Шереметьево тракторист нашел спрятанный в заброшенном коллекторе беспилотник

Недалеко от Шереметьево тракторист нашел спрятанный в заброшенном коллекторе беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам источника, подозрительный БПЛА обнаружили неподалёку от Ленинградского шоссе, у Зеленограда. Полицеские приехали на место и осмотрели беспилотник на наличие взрывных устройств. Их не оказалось.

Выяснилось, что это квадрокоптер марки Mavic 2 Enterprise Dual. Сейчас ведутся поиски владельца беспилотника.

Фото: Telegram-канал SHOT.