На пяти рязанских улицах с 3 июля отключат горячую воду

На пяти рязанских улицах с понедельника, 3 июля, отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 7 июля ресурса не будет по адресам:

улица Ленина, дом № 12а (детский сад № 59);

улица Чапаева, дом № 22.

До 12 июля горячую воду отключат по адресам:

улица Васильевская, дом № 11 (детский сад № 21);

Васильевский переулок, дом № 1 (детский сад № 27);

улица Космонавтов, дома №№ 9 корпус 3 (детский сад № 101), 11 (школа-интернат № 2), 13 (лицей № 52).

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.