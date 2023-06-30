На пяти рязанских улицах с 3 июля отключат горячую воду
На пяти рязанских улицах с понедельника, 3 июля, отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
До 7 июля ресурса не будет по адресам:
- улица Ленина, дом № 12а (детский сад № 59);
- улица Чапаева, дом № 22.
До 12 июля горячую воду отключат по адресам:
- улица Васильевская, дом № 11 (детский сад № 21);
- Васильевский переулок, дом № 1 (детский сад № 27);
- улица Космонавтов, дома №№ 9 корпус 3 (детский сад № 101), 11 (школа-интернат № 2), 13 (лицей № 52).
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.