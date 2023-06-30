«Капитал — строитель жилья» спонсировал строительство новых дорог и пешеходной аллеи в Рязани

«Капитал — строитель жилья» спонсировал строительство новых дорог и пешеходной аллеи в Рязани. Как рассказали в компании, речь про участок от улицы Ленинского комсомола дом 85 до улицы Стройкова. Скоро рязанцы и гости города смогут совершать по аллее вечерние променады и утренние пробежки.

«Помимо красивой визуальной картинки есть и удобная, а самое главное — безопасная транспортная проходимость. Застройщик „Капитал — строитель жилья“ думает о своих жильцах и старается создать благоприятные условия для каждого», — подчеркнули в компании.

«Задача состоит, в том числе, в безопасности и обеспечении экономической эффективности. Строительство дорог потребует высокой квалификации и знаний в области инженерии, и это является значимым элементом прогресса и улучшения жизни людей», — пояснили представители «Капитал — строитель жилья».

Застройщик надеется, что многие компании последуют его примеру и будут работать не только для своего блага, но и для города и его жителей.