Единые программы по всем предметам появятся в российских школах с первого сентября

Единые программы по всем предметам появятся в российских школах с первого сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам», — сказал Кравцов.

Он отметил, что методические рекомендации по введению таких программ уже направили в регионы.

По словам Кравцова, наряду с внедрением единых программ создадут и единые государственные учебники по всем предметам.