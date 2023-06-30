Бывший премьер Украины: Запад хочет поменять Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что на фоне провала контрнаступления ВСУ президент Владимир Зеленский «откровенно» не устраивает США и остальной Запад. Об этом пишет LIFE .

По мнению политика, Зеленскому ищут замену.

Бывший премьер отметил, западная пресса фактически в открытую заявляет, что контрнаступление ВСУ — это самоубийство и полная неудача для Запада.

«Все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к „мирным переговорам“, на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского», — заявил Азаров.

Политик считает, что на роль номинального лидера Украины могут поставить мэра Киева Виталия Кличко, председателя Верховной рады Руслана Стефанчука и даже жену нынешнего украинского лидера Елену Зеленскую. Азаров указал, что США намерены заморозить конфликт, несмотря на все отрицания.