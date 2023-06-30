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Бранов заявил, что реконструкция Северной окружной в Рязани завершится раньше срока

Артем Бранов заявил, что реконструкция Северной окружной в Рязани завершится раньше срока. Об этом вице-губернатор сообщил в пятницу, 30 июня, во время отчета перед жителями.

«Дорожные работы должны завершаться в срок. И в этом году они уже выполняются в срок, а некоторые социально значимые — с опережением графика. Например, Северный обход сейчас идет с хорошим опережением. Уверен, что работы завершим раньше срока», — заявил вице-губернатор.

Напомним, реконструкцию Северной окружной намерены завершить до 1 ноября 2023 года.