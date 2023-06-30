Артемов вывел Пустовалова из комиссии по застройке спустя 20 дней после назначения

Виталий Артемов вывел вице-мэра Алексея Пустовалова из комиссии по землепользованию и застройке в городе спустя 20 дней после назначения туда. Соответствующее постановление и.о. мэра Рязани от 28 июня опубликовали на сайте мэрии.

8 июня постановлением Артемова из комиссии вывели председателя, вице-мэра Олега Федина и назначили на руководящую должность Пустовалова. В новом документе, который опубликовали спустя 20 дней, Пустовалова вывели из комиссии и назначили на должность председателя вице-мэра Михаила Ромодина.

Также Ромодин заменил Федина в комиссии по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков.