В Ярославле 15-летняя девушка зарезала мужчину
В Ярославле в пятницу, 2 июня, в машине скорой скончался мужчина с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В Ярославле в пятницу, 2 июня, в машине скорой скончался мужчина с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, в одной из квартир по улице Гончарова отмечали день рождения подростки. Между 41-летним мужчиной и девушкой произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Мужчине нанесли колото-резаное ранение в область грудной клетки. Потерпевший скончался.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержана подозреваемая — 15-летняя жительница Ярославля, ее заключили под стражу.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.