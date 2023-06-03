В Сочи семилетнюю девочку до смерти избил сожитель ее матери

В Сочи семилетняя девочка умерла в результате побоев, которые ей нанес сожитель матери. Трагедия произошла в ночь на 2 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В Сочи семилетняя девочка умерла в результате побоев, которые ей нанес сожитель матери. Трагедия произошла в ночь на 2 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, мужчина задержан.

Установлено, что сочинец снимал квартиру с сожительницей и ее малолетней дочерью на улице Тимирязева. По версии следствия, 27 мая мужчина нанес девочке не менее 15 ударов ремнем по различным частям тела, в том числе в область головы и живота. Сделал он это потому, что ребенок якобы не слушался. После случившегося состояние девочки постепенно ухудшалось, но ни мать, ни ее сожитель не обращались в медицинские учреждения для оказания помощи ребенку. В ночь на 2 июня из-за сильного ухудшения здоровья девочки ее мать вызвала бригаду скорой, однако спасти ребенка не удалось. Пострадавшая умерла в машине медиков.

С подозреваемым проводятся следственные действия, решится вопрос в виде заключения его под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье.