В Санкт-Петербурге семь человек пострадали при столкновении 12 машин
Люди пострадали в массовом ДТП с 12 машинами на юго-востоке Санкт-Петербурга. По данным источника РЕН ТВ, авария произошла перед мостом на Софийской улице.
Люди пострадали в массовом ДТП с 12 машинами на юго-востоке Санкт-Петербурга. По данным источника
Пострадавших заблокировало в автомобилях, их вызволили спасатели.
Госпитализированы 11 человек, сообщает
На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.