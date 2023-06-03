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В Санкт-Петербурге семь человек пострадали при столкновении 12 машин
Люди пострадали в массовом ДТП с 12 машинами на юго-востоке Санкт-Петербурга. По данным источника РЕН ТВ, авария произошла перед мостом на Софийской улице.

Люди пострадали в массовом ДТП с 12 машинами на юго-востоке Санкт-Петербурга. По данным источника РЕН ТВ, авария произошла перед мостом на Софийской улице.

Пострадавших заблокировало в автомобилях, их вызволили спасатели.

Госпитализированы 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС. По данным ГУ МВД, пострадавших 7, двое из них в тяжелом состоянии. По предварительным данным прокуратуры, грузовик выехал на встречную полосу.

На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.