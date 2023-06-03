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В Рыбновском районе после пожара госпитализировали 47-летнюю женщину
В пятницу, 2 июня, в деревне Перекаль Рыбновского района загорелась деревянная хозпостройка на улице Садовой. Пострадала женщина 1976 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 2 июня, в деревне Перекаль Рыбновского района загорелась деревянная хозпостройка на улице Садовой. Пострадала женщина 1976 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:56. Открытое горение ликвидировали в 22:07. Площадь пожара составила 35 кв. м. В том числе поврежден жилой двухэтажный дом, площадь пожара составила 64 кв. м. Пострадавшую госпитализировали.

На месте работали 5 единиц техники, 15 человек.