Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
21°
Вск, 04
15°
Пнд, 05
17°
ЦБ USD 80.88 -0.09 03/06
ЦБ EUR 87.1 0.52 03/06
Нал. USD 80.01 / 81.49 03/06 08:08
Нал. EUR 84.94 / 81.49 02/06 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
11 062
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
12 239
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
10 615
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
15 202
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Ряжске остановили пьяного водителя «Лады»
В Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вблизи дома № 20 на улице Урицкого внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Лада-111840». Правоохранители приняли решение остановить машину.

У 34-летнего водителя выявили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, результат которого показал 1,003 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Составлен протокол об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.