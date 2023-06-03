В Ряжске остановили пьяного водителя «Лады»
В Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Вблизи дома № 20 на улице Урицкого внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Лада-111840». Правоохранители приняли решение остановить машину.
У 34-летнего водителя выявили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, результат которого показал 1,003 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Составлен протокол об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.