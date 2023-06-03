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В Рязани пропал 57-летний мужчина
В Рязани пропал Александр Владимирович Филаткин 1965 года рождения. Со 2 июня его местонахождение неизвестно. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал Александр Владимирович Филаткин 1965 года рождения. Со 2 июня его местонахождение неизвестно. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, обрит наголо, зеленые глаза.

Одежда: светло-серый жилет, синий свитер, светло-серые брюки, тапочки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.