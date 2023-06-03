В Рязани подросток украл из квартиры знакомого музыкальную колонку и сдал в ломбард
Несовершеннолетнего рязанца подозревают в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.
Несовершеннолетнего рязанца подозревают в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.
В отношении рязанца 2005 года рождения возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.
По данным следствия, в апреле подросток незаконно проник в квартиру знакомого, похитил музыкальную колонку и сдал ее в ломбард. Полученные деньги он потратил. Собственнику причинен ущерб в размере 18 тысяч рублей.
Ведется сбор и закрепление доказательств.