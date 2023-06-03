В Нижнем Новгороде нашли тело мужчины, застрявшего головой в заборе
Жителя Нижнего Новгорода нашли погибшим, его голова застряла в металлическом заборе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Жителя Нижнего Новгорода нашли погибшим, его голова застряла в металлическом заборе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В субботу, 3 мая, прохожие позвонили спасателям и рассказали о том, что мужчина застрял головой в заборе. Это произошло на улице Даргомыжского.
Специалисты констатировали смерть мужчины. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также личность погибшего.